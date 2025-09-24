В Домодедово 80 детей приняли в ряды «Юных талалихинцев»

В рамках патриотического форума «Помнить — значит знать» состоялось торжественное принятие 80 первоклассников и воспитанников детских садов в ряды «Юных талалихинцев», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в Домодедовской школе № 8, где ребятам были переданы напутствия от председателя Совета депутатов Леонида Ковалевского и депутата Московской областной думы Олега Жолобова.

Виктор Талалихин, герой Советского Союза, совершивший знаменитый ночной таран в годы Великой Отечественной войны, является символом мужества и героизма для жителей Подмосковья. Местом ночного тарана стало именно небо над территорией Домодедовского района, что подчеркивает значимость события для местных жителей. Эту память хранит детская общественная организация «Юные талалихинцы» — именно со дня рождения героя начинается прием в эти ряды.

«Мы помним героев, мы прославляем их и будем помнить до самого конца своей жизни. Я вас прошу — никогда не забывайте о тех защитниках Отечества, которые били всех врагов, которые пытались захватить наши территории», — обратился к юным талалихинцам Иван Морозов, ветеран вооруженных сил, генерал-полковник.

Ребята узнали о значимости сохранения исторической памяти и важности передачи ее следующим поколениям. Недавно открытый бюст в деревне Мансурово, памятный знак на месте приземления — все это наши якоря памяти.

Дети получили синий галстук — символ движения «Юные талалихинцы», символизирующий обязательство бережно хранить историческое наследие нашей Родины. Участники мероприятия исполнили гимн движения, подчеркнув единство поколений и важность продолжения традиций героизма и патриотизма.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал необходимость воспитания молодежи в духе уважения к истории и достижениям предков, подчеркивая значение мероприятий подобного формата для формирования нравственных ориентиров молодого поколения россиян.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.