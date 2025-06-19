В Домодедово 28 юных жителей получили свои первые паспорта

«С 14 лет наступает частичная дееспособность и вы вправе самостоятельно не только совершать некоторые действия, но и нести за них ответственность. В любой жизненной ситуации ведите себя достойно и уважайте закон. Каждый из вас мечтает, чтобы его судьба сложилась удачно. Помните, что успех приходит к тем, кто стремится к своим целям, верит в себя и не боится преодолевать трудности», — Евгения Хрусталева глава городского округа Домодедово, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Всего в этот день свои первые паспорта получили 28 юных жителей городского округа Домодедово. Впереди у них интересные приключения, учеба и, конечно, новые достижения. Каждый из этих ребят теперь несет с собой ответственность за свои поступки и сможет гордо заявить о себе, как о полном гражданине своей страны.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева