В Домодедово 24 января пройдет утренняя тренировка бегового клуба в лесопарке

Тренировка на свежем воздухе от бегового клуба «Минус бег» состоится 24 января с 8:50 до 10:00 в лесопарке «Городской лес» в Домодедово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В домодедовских парках продолжается серия тематических мероприятий, включающая спортивные тренировки, творческие мастер-классы, образовательные лекции и семейные развлечения.

24 января в лесопарке «Городской лес» пройдет утренняя тренировка от бегового клуба «Минус бег». Занятие начнется у волейбольной площадки, где участники соберутся для разминки на свежем воздухе среди деревьев.

В парках Домодедово также регулярно организуют забеги, занятия с беговыми клубами, мастер-классы для детей и взрослых, образовательные лекции, эстафеты, туристические прогулки, вечерние программы, спектакли и настольные игры. Программа мероприятий формируется так, чтобы жители могли выбрать интересные и полезные занятия в удобное время. Парки остаются комфортным местом для общения, семейного отдыха и развития городских инициатив.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.