В Домодедово 23 подростка получили первые паспорта

Паспорта юным жителям вручила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Она поздравила школьников с важным событием и напомнила о значении гражданской ответственности.

«Для ребят это важный шаг во взрослую жизнь. Особенно символично, что это событие проходит в преддверии годовщины воссоединения Крыма с Россией – значимой даты в современной истории нашей страны. Сегодняшние юноши и девушки чтят историю России и, уверена, в будущем сами будут определять ее развитие. Дорогие ребята, поздравляю вас!» — отметила Евгения Хрусталева.

С 14 лет у граждан появляются новые права и обязанности, а вместе с ними — ответственность за свои решения и поступки.

«Вместе с паспортом я беру на себя большую ответственность за свои поступки и дальнейшие действия», — сказала Анастасия Шумова.

Родители подростков также приняли участие в церемонии.

«Эмоции захватывающие: старший ребенок, первый паспорт. Гордимся, что она теперь полноправный практически член общества», — рассказала мама школьницы Наталья Шумова.

После вручения документов участники сделали памятное фото с главой округа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.