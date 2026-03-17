В Домодедово 23 подростка получили первые паспорта
Торжественная церемония вручения первых паспортов 14-летним школьникам прошла 17 марта в молодежном центре «Победа» в Домодедове. Главный документ гражданина России получили 23 подростка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Паспорта юным жителям вручила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Она поздравила школьников с важным событием и напомнила о значении гражданской ответственности.
«Для ребят это важный шаг во взрослую жизнь. Особенно символично, что это событие проходит в преддверии годовщины воссоединения Крыма с Россией – значимой даты в современной истории нашей страны. Сегодняшние юноши и девушки чтят историю России и, уверена, в будущем сами будут определять ее развитие. Дорогие ребята, поздравляю вас!» — отметила Евгения Хрусталева.
С 14 лет у граждан появляются новые права и обязанности, а вместе с ними — ответственность за свои решения и поступки.
«Вместе с паспортом я беру на себя большую ответственность за свои поступки и дальнейшие действия», — сказала Анастасия Шумова.
Родители подростков также приняли участие в церемонии.
«Эмоции захватывающие: старший ребенок, первый паспорт. Гордимся, что она теперь полноправный практически член общества», — рассказала мама школьницы Наталья Шумова.
После вручения документов участники сделали памятное фото с главой округа.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.