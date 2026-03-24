В Домодедове завод открыл практику для студентов колледжей

Соглашение о сотрудничестве подписали 23 марта в Домодедове Молодая гвардия, молодежный центр «Победа» и 342 механический завод. Документ предусматривает организацию практики и трудоустройства студентов и выпускников средних специальных учебных заведений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соглашение направлено на поддержку молодежи и привлечение кадров в промышленность. Стороны договорились предоставлять студентам места для прохождения практики и дальнейшей работы на предприятии.

Генеральный директор 342 механического завода Вячеслав Шалаев отметил, что важно формировать интерес к производству у молодых специалистов.

«Мы поговорили с молодыми ребятами, показали свое производство. Есть попытки заинтересовать молодежь приходить на производство, в данном случае на наш завод. У нас много предприятий, которым требуются люди, в том числе высококвалифицированные, и это должно стимулировать ребят», — подчеркнул Шалаев.

После подписания документа для студентов колледжа «Московия» организовали экскурсию по предприятию. Участники познакомились с производственными процессами и условиями работы.

«Мне очень понравилась экскурсия, потому что тематика заводов интересная, и работа на заводе — это прежде всего статус», — поделился студент Иван Череновский.

Студент Михаил Задотов добавил, что его больше всего заинтересовал процесс создания продукции и востребованные на предприятии профессии.

Подобные встречи помогают молодежи определиться с профессиональным выбором, а предприятиям — привлечь будущих специалистов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.