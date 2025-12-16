В Домодедове завершилась выставка «Учитель и ученики»

В Центральной библиотеке Домодедово состоялось торжественное закрытие ежегодной выставки «Учитель и ученики». Совместный проект детской школы искусств и библиотеки объединил работы 37 юных художников и их педагогов и стал значимым событием в культурной жизни округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка уже несколько лет подряд проходит в библиотечном пространстве и за это время стала доброй традицией. Формат проекта постепенно расширяется: сегодня это не только художественная экспозиция, но и настоящий творческий вечер. В день закрытия гости смогли услышать выступления учащихся музыкальных отделений школы искусств — звучали скрипка, фортепиано, аккордеон и вокальные номера, которые органично дополнили представленную выставку.

Юные художники показали работы, выполненные в разных техниках — акварелью, гуашью и маслом. Каждая картина отражала индивидуальный стиль автора и совместный творческий путь ученика и наставника. Педагоги отмечали, что участие в таких выставках помогает детям поверить в себя, а самим учителям — найти новые источники вдохновения.

В завершение всем участникам вручили благодарности за вклад в развитие художественного творчества. Однако самой ценной наградой для ребят стали теплые отзывы зрителей и слова поддержки от преподавателей. Закрытие выставки стало ярким итогом совместной работы и еще раз подчеркнуло, насколько важно сохранять и развивать традиции творческого образования в Домодедово.

