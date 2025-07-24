В Домодедове завершилась проверка детских оздоровительных лагерей

Межведомственная комиссия провела вторую проверку детских оздоровительных загородных лагерей на территории городского округа Домодедово, осмотрев три объекта. Первым пунктом маршрута стал лагерь в микрорайоне Западный. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы начинаем с пищеблока. У нас представители комитета питания, которые посмотрят состояние технологического оборудования и условия, в которых происходит приготовление пищи», — сказал заместитель начальника управления образования администрации округа Алексей Кузьминский.

Члены комиссии уделили особое внимание состоянию подземных помещений, а также проверили условия пребывания детей, инженерные коммуникации, благоустройство территории, игровые зоны и пожарную безопасность.

Следующим объектом проверки стал лагерь труда и отдыха «Феникс», расположенный на базе Домодедовской школы № 9. Воспитанники с радостью провели экскурсию, рассказав о досуге и о том, как трудятся.

Завершающим пунктом проверки стал лагерь в селе Битягово. Члены комиссии осмотрели здание по всем основным критериям и обсудили дальнейшие планы по работе лагеря, в то время как дети наслаждались летними каникулами.

По словам Алексея Кузьминского, такие осмотры проводятся каждый летний месяц.

«Для нас самое главное, чтобы ничто не могло помешать получать удовольствие от времяпрепровождения в летний период на территории лагеря. Мы смотрим на то, как организована работа по обеспечению безопасности детей и персонала», — сказал Кузьминский.

В ходе проверки существенных замечаний обнаружено не было. На территории округа в настоящее время функционируют пять загородных лагерей, где детям предоставлены условия для безопасного и увлекательного отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.

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