В Домодедове завершается обустройство парковки у «Городского леса»

На территории у «Городского леса» в Домодедове активно продолжаются работы по обустройству новой парковки, которые должны быть завершены в начале октября. На сегодняшний день уже выполнен нижний слой асфальта, обустроены тротуар и бордюры. В ближайшее время планируется укладка верхнего слоя асфальта, нанесение разметки и установка дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание уделено доступности для маломобильных людей: предусмотрены специальные парковочные места с соответствующей разметкой и тротуаром. Работы идут строго по графику, что позволяет надеяться на скорое завершение проекта.

Создание парковки стало необходимым шагом для комфорта посетителей парка. Это удобное решение поможет обеспечить безопасное и организованное парковочное пространство.

С новым обустройством посещение «Городского леса» станет еще комфортнее и приятнее для жителей и гостей города в любое время года. Не за горами момент, когда все смогут насладиться обновленным пространством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.