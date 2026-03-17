В Домодедове волонтеры передали письма и подарки бойцу СВО

В городском округе Домодедово участники коллектива «Задоринка» встретились с бойцом СВО с позывным «Спортсмен» и передали ему письма и подарки в штабе движения «Крылья ангела». Гуманитарную помощь собрали в рамках акции «Подарок защитнику Отечества», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники коллектива подготовили для бойца теплые пожелания. «Возвращайтесь домой с победой, живыми и скорее», — говорится в одном из писем.

Руководитель «Крыльев ангела» Валентина Ртищева подчеркнула значимость таких встреч.

«Если наши участники СВО приходят в отпуск, мы их просим встречаться с нашим подрастающим поколением. Сегодня ребята пришли с подарками. Ну и конечно спасибо отдельное родителям, которые постарались, чтобы дети пришли не с пустыми руками, они сами их сопроводили, принесли гуманитарную помощь по заявкам наших ребят», — сказала Ртищева.

По словам бойца с позывным «Спортсмен», детские письма имеют особую ценность.

«Начнем с того, что они просто даже немножко пахнут домом, это уже достаточно — это письмо из дома. Ребенок нашел там свое время, написал письмо или нарисовал какой-то рисунок», — отметил он.

Волонтерская группа «Три Д» подготовила для военнослужащего талисманы — чебурашек и специальный мешочек с позывным. Педагог высшей категории Домодедовской детской школы искусств Елена Галкина добавила, что дети продолжают традицию изготавливать для бойцов небольшие игрушки к праздникам, чтобы они напоминали о доме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.