В Домодедове во дворе строящегося дома начали монтировать детскую площадку

В микрорайоне Западный городского округа Домодедово строится дом № 33 на улице Текстильщиков. Во дворе дома бригада строителей приступила к монтажу детских игровых элементов, уже собрали теннисный стол и силовые тренажёры. Детская площадка состоит из трёх зон: спортивно-силовой комплекс, игровой и песочный, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Подготовлена площадка для большой песочницы, следующим этапом станет укладка безопасного покрытия.

Любые покрытия на детских игровых или спортивных площадках делятся на: природные и искусственные. К природным относятся: песок, гравий, трава, кора и щепа; к синтетическим: имитация газона, каучуковые модульные и бесшовные покрытия.

Несмотря на стремление ко всему экологичному, эксплуатация покрытия в условиях улицы показала наибольшую практичность именно среди искусственных материалов. Они соответствуют требованиям нормативных актов (ГОСТ Р 52169-2012), обладают ударопоглощающими свойствами, безопасны для окружающей среды и ремонтопригодны.

Все виды мягких резиновых покрытий для детских площадок производят на основе резиновой крошки, а названия различаются лишь по способу монтажа.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.