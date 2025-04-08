В Домодедове в 10-й раз провели акцию «Любовь в моей семье: память поколений»

В Домодедове в рамках совместной работы управления образования с Домодедовским благочинием уже в десятый раз проходит муниципальная акция «Любовь в моей семье: память поколений». Участвуют как дошкольники, так и ученики разного возраста, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы говорим о том, насколько ценна семья, насколько ценно передавать знания друг от друга и нести любовь: от родителей к детям, от дедушек и бабушек в последующие поколения», — рассказала директор Информационно-методического центра городского округа Домодедово Анна Ворошилова.

В этом году было 3 номинации: «Фотография „Память поколений“, „Моя родословная“ и „Видеоролик“. Участие приняли порядка 110 семей. С вступительным словом к победителям акции обратилась глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

«Это прекрасный повод детям узнать больше о своей семье, а родителям — больше времени проводить со своими детьми. Сохраняйте свою историю, и передавайте её своим поколениям, и бережно храните ее», — отметила глава городского округа Домодедово Евгений Хрусталева.

В начале учебного года Евгения Хрусталева сделала всем первоклассникам подарок — каждый из них получил издание «Моя родословная книга». В течение года ученики вместе с родителями заполняли ее страницы. Инициатива получила много положительных откликов как от детей, так и от взрослых.

В рамках номинации «Фотография» участники выбирали снимок родственника в военное время и в точности повторили его образ. В работе важно не только подобрать соответствующую одежду и позу, но и передать эмоции.

«Я делала фотографию, которая повторяла образ моей бабушки в годы Великой Отечественной Войны. Было очень сложно найти шинель дня неё, потому что таких шинелей как раньше уже было очень мало, но мы справились с этой задачей», — сказала ученица православной классической гимназии преподобного Серафима Саровского Вера Тимохина.

Олег Евдокимов с папой сняли видеоролик «Любовь как Таинство». В своей работе они рассказали, что любовь скрывает в себе большой смысл, который каждому из нас необходимо бережно хранить. Кроме того, объяснили и показали зрителю, как совершается Божественная Литургия. В их семье дети точно знают, что такое семейные ценности.

Лучшие номера ученики Домодедовских школ представили на сцене. Каждая семья ответственно подошла к творческому процессу, поскольку это объединяет и помогает передать память будущим поколениям.

С напутственным словом выступили начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова и заместитель благочинного Домодедовского церковного округа иерей Дмитрий Федоров. А после провели церемонию награждения.

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