В Домодедове устраняют последствия подтоплений после таяния снега и ливневых дождей

В рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» депутат Мособлдумы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Олег Жолобов, а также представители администрации и местные партийцы провели проверку по устранению подтоплений, передает пресс-служба партии.

Рабочая группа выехала на место, где вода постоянно собирается после таяния снега и ливней — 1-й Советский проезд. Вода заполняет подвалы жилых домов и мешает проезду машин.

«После осмотра территории была поставлена задача управляющей компании „Комбинат благоустройства“ исправить ситуацию», — сказал депутат Мособлдумы.

Следующая встреча прошла в микрорайоне Востряково. Участок жилого дома 18 по улице Лесная в весенний период постоянно подтапливает, и вода долго не уходит с общественного тротуара и проезжей части автодороги. Начальник управления ЖКХ Тимур Мехтыев отчитался жителям о том, какие меры будут приняты в ближайшее время.

«Средства на цели, обозначенные на 1-м Советском проезде, выделены и после проведения конкурсных процедур работы должны начаться. В Востряково средства на ремонтные работы выделены управляющей компании. Будут прочищены пластиковые ливневые трубы вдоль дороги, если потребуется, то будет сделана укладка дополнительных труб. Взял этот вопрос на депутатский контроль», — рассказал Олег Жолобов.

Целью партийного проекта «Школа грамотного потребителя» является создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти области слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.