В Домодедове устраняют подтопление на улице Северской в селе Растуново

В селе Растуново городского округа Домодедово начались работы по устранению подтопления улицы Северской после обращений жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вопрос подтопления улицы Северской в селе Растуново взят на контроль после жалоб местных жителей на сброс стоков на проезжую часть и прилегающие участки. По данным администрации, причиной стало поступление воды с территории фермы племзавода «Барыбино». Вода распространяется по кювету вдоль улицы и выходит на дорогу, создавая неудобства и риск повреждения частной собственности.

На место прибыли представители профильных подразделений администрации, которые совместно с руководством предприятия обследовали территорию. Уже выполнена обваловка лагуны, проводится проверка колодцев и коллекторов, работает спецтехника для поиска источника воды.

В ходе встречи с жителями был представлен план устранения подтопления: углубление кювета, демонтаж старой трубы и согласование прокладки новой трубы большего диаметра с дорожными службами. Также будет проведена проверка технических условий водоотведения у близлежащих предприятий, включая складские объекты на улице Заря.

Администрация продолжит работы до полного устранения проблемы и держит ситуацию на особом контроле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.