В Домодедове усиливают контроль за питбайками подростков

Власти Домодедова усиливают меры безопасности из‑за роста числа ДТП с участием питбайков. Сотрудники Госавтоинспекции проводят регулярные рейды, а депутаты предлагают ввести дополнительный контроль за использованием такой техники детьми, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По данным статистики, в прошлом году в России в ДТП с питбайками пострадали более двух тысяч человек, свыше 30 подростков погибли. При этом продажи двухколесной техники выросли втрое. В связи с этим на территории Домодедова инспекторы усилили профилактическую работу и рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения.

Министр транспорта Московской области Марат Сибатулин подчеркнул, что питбайк относится к спортивному инвентарю и не предназначен для дорог общего пользования.

«У них нет каких-либо опознавательных знаков, огней и фактически фар и габаритов. Ребенок фактически едет, он не видит дорогу впереди, она не освещается, нет стоп-знаков. Поэтому это важное направление, в части которого мы совместно проводим работу», — пояснил Сибатулин.

Депутат совета депутатов городского округа Домодедово Станислав Вихор отметил, что управление двухколесной техникой требует специальных навыков, которых у многих подростков нет.

«Беседы с подростками недостаточны — показывать печальную статистику, видеоматериалы о последствиях ДТП может оказать более весомое влияние», — отметил Вихор.

В округе также предложили разработать комплексную стратегию по повышению уровня знаний ПДД среди несовершеннолетних и усилить контроль за использованием питбайков детьми в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.