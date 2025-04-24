В Домодедове стартует голосование за объекты благоустройства
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Сегодня был дал старт голосованию за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Домодедово, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
От округа в голосовании принимают участие 8 объектов:
Территория вблизи МКД по ул. Лунная, д. 25 к.1, 25 к.2 25, 25 к.3
Территория вблизи МКД по ул. Кирова, д. 13 к.1
Сквер у пожарного пруда в д. Рябцево
Сквер близи Востряковского ГДК (ул. Луговая)
Сквер в с. Ям (ул. Центральная, вблизи д. 7)
Территория у центральной детской площадки в д. Чурилково
Аллея от ул. Дружбы, вблизи д. 1 до ул. Рабочая, д. 44 к. 1
д. Гальчино, СНТ «Родничок»
Отдать свой голос с 21 апреля по 12 июня можно на сайте.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.