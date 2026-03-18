В Домодедове школьники приняли участие в акции «Засветись»

Профилактическая акция «Засветись» прошла 16 марта в школе № 8 городского округа Домодедово. Сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы движения напомнили детям о правилах безопасного поведения на дороге, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с учениками школы № 8 провели мероприятие, посвященное соблюдению правил дорожного движения. Организаторы подчеркнули, что главная цель акции — напомнить школьникам о безопасном поведении на улицах и дорогах.

«Путешествие наше сегодня будет заключаться в познании и напоминании о правилах дорожного движения», — отметили организаторы.

Старшеклассники и участники отряда юных инспекторов движения «Радар» подготовили театрализованное выступление. Участник движения Семен Захарин рассказал, что подготовка была непростой, но интересной, а помощь оказали педагог Екатерина Юрьевна и сотрудник Госавтоинспекции Маргарита Юрьевна.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Маргарита Джавадова напомнила, что с наступлением весны риск дорожно-транспортных происшествий с участием детей возрастает.

«Надеемся, в этот период дети будут соблюдать правила дорожного движения и находиться в безопасности. Это самое главное, чем мы занимаемся», — подчеркнула Джавадова.

Она также призвала перед переходом проезжей части обязательно убеждаться в безопасности маневра.

В завершение акции для школьников провели мастер-класс по созданию светоотражающих элементов «птички-светлячки». Представитель организации «Союз безопасности дорожного движения» Мария Оськина напомнила о необходимости носить светоотражатели в темное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.