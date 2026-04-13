В Домодедове школьники посетили поликлинику №2
Экскурсию для учеников десятого медицинского класса школы №4 провели 10 марта в поликлинике №2 в Домодедове. Ребятам показали работу амбулаторной службы, лаборатории и кабинета МРТ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Школьникам рассказали об организации амбулаторной помощи и провели по основным отделениям медучреждения. В эндоскопическом центре ученики увидели современное оборудование и узнали, как проводится забор тканей для исследований. Специалисты пояснили, что материалы направляют в отделение патоморфологии для точной постановки диагноза.
Затем группа посетила клиническую лабораторию и кабинет МРТ. Сотрудники отметили, что результаты этих исследований помогают определить дальнейшую тактику лечения и выбрать профильного врача.
Заместитель главного врача Домодедовской больницы Дмитрий Мальченко подчеркнул значимость профориентации.
«Ребята должны решить для себя, что будут поступать, отучатся и потом придут ко мне. Работа эта скрупулезная, но уже видны первые результаты — ребята берут целевое направление в вузы», — пояснил он.
Ученица медицинского класса Полина Павловская призналась, что ее впечатлили масштабы поликлиники и современная аппаратура, особенно МРТ. По ее словам, знакомство с практической стороной профессии укрепляет интерес к выбранному направлению.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.