В Домодедове реконструируют памятник павшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах

Как рассказала глава Домодедово Евгения Хрусталева, запланировано реконструировать памятник воинам, павшим при защите Отчизны в локальных войнах и вооруженных конфликтах. На этом месте будет установлен памятник, проект которого разработал Николай Клименко в соавторстве с Ильей Коротченко. Памятник находится возле Обелиска Славы в центре города, сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Как отмечают сами скульпторы, основная идея памятника заключается в том, чтобы показать российского солдата как Героя и защитника в разных странах мира. Памятник будет установлен на черный гранитный постамент и будет состоять из светлой гранитной плиты, бронзового рельефа и накладной гранитной таблички с 21 фамилией домодедовцев, погибших в Афганистане и Чеченской республике. Такой выбор материалов долговечен и максимально вписывается в концепцию мемориального комплекса.

Памятник призван показать ужасные последствия войны и Героя-Победителя, который прошел долгий путь ради сохранения независимости и суверенитета Великой России.

На эскизе изображен солдат в современной экипировке, он стоит на развалинах, на фоне рельефом изображен разрушенный город. Разрушенный мост — символ конфликта и недопонимания со стороны других стран. Цветок — символ продолжения жизни и того, что справедливость восторжествует.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.