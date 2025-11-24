В Домодедове рассмотрели предложение о введении туристического налога в 2026 г

На очередном заседании совета депутатов городского округа Домодедово рассмотрели 8 вопросов, среди которых — проект бюджета на ближайшие три года, предложение о введении туристического налога, а также утверждение нового состава молодежного парламента. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заседание традиционно прошло в здании администрации. Заместитель главы округа, начальник управления экономического развития Наталья Богачева представила параметры бюджета и озвучила предложение о введении туристического налога с 2026 года. Согласно проекту, ставка составит 2% в 2026 году, 3% — в 2027-м, 4% — в 2028-м и 5% — начиная с 2029 года. Плановые поступления в бюджет — от 80 до 100 млн рублей в первый год действия.

Первый заместитель главы округа Александр Епишин предложил создать отдельный отдел капитального ремонта дворовых и общественных территорий. Он будет заниматься обновлением проездов, парковок, скверов и элементов благоустройства. Подразделение ЖКХ, в свою очередь, продолжит отвечать за текущее содержание.

Депутаты утвердили состав молодежного парламента при совете депутатов. В него вошли 15 активных юношей и девушек, которым предстоит участвовать в обсуждении важных решений и развитии молодежной политики.

«Вы будете помогать не нам — вы будете помогать себе. Время идет быстро, и однажды именно вы будете отвечать за страну. Чтобы быть готовыми к этому, нужно учиться и работать. Сегодня вы делаете первый серьезный шаг», — отметил Леонид Ковалевский, председатель совета депутатов.

На заседании также обсудили вопросы благоустройства, дорожной инфраструктуры и развития городских территорий. Работу по каждому направлению депутаты продолжат вести в постоянном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.