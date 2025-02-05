В Домодедове рассказали о проделанной работе в микрорайоне Западный

В микрорайонах и административных округах Домодедово продолжают проходить традиционные ежегодные отчеты перед населением о проделанной работе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На этот раз встреча с жителями прошла в микрорайоне Западный. Начальник территориального отдела Ольга Сергеевна Пирожкова рассказала о проделанных работах за 2024 год.

В рамках губернаторской программы открыли детскую площадку на ул. Талалихина, д. 8, д. 10. Благоустроили двор на ул. Дружбы, д. 3 и д. 5. В лесопарке «Городской лес» по многочисленным просьбам жителей обустроили парковку со стороны ул. Надежды. Также в мкр. Западный осуществлено пусков газа по программе социальной газификации в 12 домовладений. Отремонтировали участки дорог по ул. Летней, ул. Коломийца. И ещё капитально отремонтировали тепловые сети отопления от ТК-3 до ТК-4 по ул. Текстильщиков, от ТК-32 до ТК-33 по ул. Текстильщиков, напротив дома 14а котельной «КШФ», газовое оборудование котельной «КШФ».

Также построили сети теплоснабжения котельная «КШФ» от ТК-5 до д. № 33 по ул. Текстильщиков После отчета сотрудники администрации провели прием жителей. Поступило 27 обращений. В основном они касались ЖКХ, дорожного и транспортного хозяйства, безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.