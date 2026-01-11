В Домодедове рассказали, как проверить трудовой договор

Правильно оформленный трудовой договор — основа вашей правовой защиты. Он гарантирует зарплату, отпуск, больничные и корректный трудовой стаж. При этом даже одна неточная формулировка может добавить лишние обязанности или упростить процедуру увольнения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Проверить договор и разобраться в рабочих вопросах помогает бесплатный государственный портал онлайнинспекция.рф. Это официальный цифровой сервис, доступный круглосуточно, без регистрации и оплаты.

На портале собрано более 20 полезных инструментов для работников и работодателей. Один из ключевых — гид по проверке трудового договора. С его помощью можно пошагово проверить как уже подписанный документ, так и проект договора до его заключения.

«Для меня самое полезное, что здесь не просто общие советы, а четкие и понятные инструкции. Если задержали зарплату, заставляют перерабатывать, возникают вопросы с отпуском, увольнением или меняют условия труда, то не нужно гадать, что делать. Открываешь нужный раздел и получаешь пошаговый алгоритм действий, опирающийся на нормы трудового законодательства. Это реально успокаивает и дает ощущение, что ты не одна и понимаешь, как защитить свои права», — поделилась своими мыслями после использования портала Ирина Гальцова, жительница Домодедово.

Государственные цифровые сервисы — это простой, быстрый и безопасный способ защитить свои трудовые права. Все возможности портала бесплатны и доступны 24/7.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.