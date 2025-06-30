В Домодедове работает лагерь труда и отдыха «Феникс» на базе школы № 9

Второй год подряд на базе Домодедовской школы № 9 реализуется проект — лагерь труда и отдыха для школьников. Проект дает ребятам возможность не только активно и интересно провести летние каникулы, но и официально подработать, получив за свой труд зарплату, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подробнее с работой лагеря и его воспитанниками познакомилась глава Домодедово Евгения Хрусталева.

«Практика трудового лагеря у нас прижилась — открыли смены на базе школы № 9 во второй раз. Это вариант полезного и полноценного отдыха для подростков. Командир отряда Виталий рассказал, что образовательные программы и любимые лагерные активности они совмещают с уходом за территорией образовательных учреждений, памятников, а также работой в агрокомпании. За труд получают зарплату», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Лагерь работает в формате трех смен по 16 дней каждая. Участники живут в комфортных условиях. Программа лагеря включает как трудовую деятельность, так и насыщенный досуг. Утро начинается с тематической зарядки, проходят занятия в спортзале с учителем физкультуры, а в течение дня дети работают и отдыхают по четкому графику.

«У нас чёткое расписание. Это дисциплина, во-первых. Во-вторых, когда есть четкое расписание, как у нас в лагере — намного легче идёт и труд, и отдых», — делится участник лагеря Виталий Горох, ученик школы № 9, который уже второй год подряд проводит лето в «Фениксе».

Школьники трудятся официально — ухаживают за огородом на пришкольной территории, выезжают на работу в агрокомплексы. В свободное время для ребят организуют экскурсии. Так, участники лагеря уже побывали в парке «Патриот» и посетили главный храм Вооруженных сил России.

Лагерь «Феникс» стал популярным среди ребят: многие участники привели с собой друзей и одноклассников, в том числе из других районов. Однако смены ограничены по числу мест — в каждой до 36 человек.

Проект помогает подросткам научиться трудовой дисциплине, завести новые знакомства и провести лето с пользой — весело, активно и с первым официальным заработком.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.