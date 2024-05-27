В Домодедове прозвенел последний звонок для более 3,3 тыс выпускников

2 536 ребят из 9-х классов и 822 одиннадцатиклассников 24 мая закончили школу, впереди — экзамены, поступление в колледжи и вузы, выбор будущей профессии, сообщается на сайте администрации округа Домодедово.

«Не всегда все может получаться с первого раза, но это не повод опускать руки. Вы сильные, смелые, талантливые и очень одаренные ребята! Поэтому впереди — только хорошее», — сказала врип главы Евгения Хрусталева.

В администрации горокруга пожелали выпускникам с достоинством пройти все предстоящие экзамены и отважно вступить в новый этап жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.