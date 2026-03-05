В Домодедове провели соревнования по радиоспорту среди юниоров

Соревнования по радиоспорту прошли 3 марта в детском морском центре «Альбатрос» в Домодедове. Участники продемонстрировали навыки приема и передачи радиограмм азбукой Морзе и установления радиосвязи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир включен в единый календарный план Московской области. В нем приняли участие 35 юных радиолюбителей из Домодедова, Москвы и Наро-Фоминского городского округа. Спортсмены соревновались в приеме радиограмм на скорость, передаче текста на радиотелеграфе и работе с позывными. Чем больше знаков за минуту удавалось принять или передать, тем выше был результат.

Судья соревнований, заместитель председателя Московского областного отделения Союза радиолюбителей России Сергей Иванов отметил, что победители получили официальные награды — грамоты Министерства спорта и медали.

«Сначала было сложно запоминать буквы и цифры азбуки Морзе, но со временем работать с радиограммами стало значительно легче», — рассказал участник Владимир Киселев.

Он занимается радиоспортом девять лет и регулярно выступает на соревнованиях, включая чемпионаты России. Дополнительно участники приняли и внесли в специальную программу 50 позывных, переданных азбукой Морзе, после чего установили радиосвязь с операторами. Турнир стал площадкой для развития технических видов спорта среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.