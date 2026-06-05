В Домодедове провели праздник для приемных семей двух округов

Праздник «Опекунская семья» прошел в парке «Елочки» в Домодедове для приемных семей Ленинского округа и Домодедова. Четырнадцать родителей получили награды, а детям вручили грамоты и подарки, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Ленинском городском округе в приемных семьях воспитываются около 260 детей, оставшихся без попечения родителей и сирот, в Домодедове — около 300. Работа по устройству детей в семьи требует участия сотрудников органов опеки, приемных родителей, а также медиков, психологов и представителей полиции.

В честь начала лета в парке «Елочки» организовали праздник «Опекунская семья». Почетные грамоты и благодарственные письма главы округа вручили 14 приемным родителям. Помощников органов опеки — медсестер, психологов и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних МВД — отметили грамотами окружного управления социального развития № 14.

Дети из приемных семей получили награды и подарки от депутата Московской областной думы Александра Наумова за успехи в учебе и спорте. На сцене выступили победители окружного фестиваля «Дом дети» и лауреат I степени всероссийского конкурса «Поющая Россия», финалистка конкурса «Голоса Победы – 2025» Татьяна Бабкина. Для ребят организовали бесплатное катание на аттракционах.

«Вам большое спасибо за такое мероприятие, за организацию, за билеты, дети очень довольны», — сказала многодетная мама Виктория.

Она отметила, что вместе с мужем воспитывает пятерых родных и двоих приемных детей.

В Подмосковье работают 49 школ приемных родителей. Специалисты и психологи обучают кандидатов и сопровождают семьи после устройства ребенка, оказывая поддержку на всех этапах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.