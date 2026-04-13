В Домодедове провели лекцию о борьбе с дистанционным мошенничеством

Открытая лекция о противодействии дистанционному мошенничеству прошла 13 апреля в Домодедове для студентов местного филиала РГГУ. О современных схемах злоумышленников и мерах защиты рассказал член комиссии Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и нормативных актов Евгений Машаров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В настоящее время дистанционное телефонное мошенничество стало бумом для нашей страны», — подчеркнул он.

Спикер рассказал студентам о наиболее распространенных схемах обмана и способах защиты. Он пояснил, что будущие юристы и правозащитники должны разбираться в подобных механизмах, чтобы эффективно помогать людям.

По его словам, за прошлый год объем средств, похищенных через дистанционные каналы, превысил 280 млрд рублей. При этом благодаря ограничениям работы иностранных мессенджеров количество мошеннических звонков сократилось в 40 раз, что свидетельствует об эффективности системных мер.

Директор Домодедовского филиала РГГУ, доктор экономических наук Евгений Сафонов отметил, что студенты также сталкиваются с подобными рисками.

«На студентов тоже падает это воздействие», — сказал он, подчеркнув важность профилактических встреч.

Студентка первого курса Ирина Илиева призналась, что с осторожностью относится к общению с незнакомыми людьми.

«Я не имею привычки общаться с чужими людьми… не знаешь, что может человек», — поделилась она.

Подобные лекции планируют проводить и в дальнейшем, чтобы повысить уровень цифровой грамотности молодежи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.