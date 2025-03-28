В Домодедове проведут общественные субботники 5 и 12 апреля

Традиционные общественные субботники пройдет в Домодедово в начале апреля — 5 и 12 числа. На уборку люди выйдут во всех микрорайонах и административных округах, сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Анонсировала проведение уборок глава Домодедово Евгения Хрусталева на еженедельном оперативном совещании в администрации.

«Прошу всех руководителей служб и ведомств подключать своих сотрудников к этой работе. Заместителей главы округа прошу объехать закрепленные за ними территории, определить места, где нужно обязательно провести уборку», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

После того как график субботников по каждой территории будет составлен, его опубликуют в социальных сетях и на официальном сайте администрации городского округа.

Евгения Михайловна отметила также, что необходимо обратить внимание на улично-дорожную сеть — и региональную, и муниципальную. Нужно очистить участки дорог, где установлено тросовое ограждение — весь смет с таких участков надо собирать.

Глава округа поручила составить план по уборке дорог и других территорий и ознакомить с ним заместителей главы, чтобы они могли после выполнения работ все проверить.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.