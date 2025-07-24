В Домодедове прошли веселые старты с детьми и родителями

В Домодедове в детском саду «Непоседы» прошла удивительная акция, объединившая детей и их родителей в игре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«У нас очень активные родители, очень веселые. Все откликаются на какую-то просьбу. Все собрались на веселые старты. То есть „Непоседы“ — это большая одна веселая семья», — отмечает инструктор по физической культуре Ольга Ионина.

Проведение подобных мероприятий, считают в детском саду, очень полезно как для физического здоровья малышей, так и для укрепления отношений с родителями. Несмотря на утомляющее утро, дошколята остались довольны.

«Все понравилось: лазал, прыгал, бегал», — делится впечатлениями воспитанник Дима Ефимцев. А Алиса Третьякович добавляет: «Мне больше всего понравилось на соревнованиях веселые старты».

Главным итогом мероприятия стали не титулы и награды, а дружба, хорошее настроение и радость, которые дарят моменты, проведенные вместе.

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