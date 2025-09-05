В Домодедове прошли уроки памяти и солидарности в борьбе с терроризмом

В день солидарности в борьбе с терроризмом в школах Домодедово прошли классные часы, беседы и уроки памяти, посвященные трагическим событиям, которые навсегда изменили жизнь страны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Беслан, «Крокус Сити Холл», театральный центр на Дубровке — эти места в памяти россиян являются символами страшных террористических актов.

«В нашем актовом зале мы собрали восьмые классы, чтобы донести информацию о том, что такое терроризм и какой вред он наносит нашему государству», — сообщила Динара Маркина, заместитель директора по воспитательной работе Домодедовской школы № 1. По ее словам, классные руководители также разобрали эту тему на своих уроках, чтобы каждый ребенок был осведомлен и никогда не столкнулся с этой трагедией.

Серьезные взгляды восьмиклассников красноречиво свидетельствовали о том, что ролики о бесланской трагедии произвели на них сильное впечатление. Александр Письменский, учитель истории и обществознания в Домодедовской гимназии № 5, заявил: «Эта беда — она для всех. Мы должны сплотиться перед единым терроризмом, потому что наша безопасность зависит только от нас, наших действий и слаженности».

Многие учащиеся кадетского класса нацелены в будущем посвятить службе Родине. Ульяна Голик, одна из учениц кадетского класса, отметила: «Быть предупрежденным. Нужно знать, как действовать в таких ситуациях, уметь оказывать первую помощь».

В школе № 4 уроки прошли для учащихся начальных классов. Несмотря на то, что детям сложно представить ужас, пережитый 21 год назад, они уже осознают, что слово «терроризм» вызывает слезы и большую беду. Школьники и педагоги школы присоединились к всероссийской акции «Капля жизни», которая заставила задуматься о хрупкости мира и бесценности человеческой жизни.

Таким образом, уроки памяти и солидарности в школах Домодедова не только напоминают о прошлом, но и формируют у молодежи важные ценности — уважение к жизни и ответственное отношение к своему будущему.

