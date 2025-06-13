В Домодедове прошли праздничные мероприятия «С Россией в сердце»

В Домодедове отметили День России дружно и по-домашнему весело — в парках округа. Жители и гости приняли участие в насыщенной праздничной программе в парках «Елочки» и «Константиновский». Атмосфера в этих популярных зонах отдыха была наполнена патриотизмом, радостью и духом единения, Сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В парке «Елочки» торжества начались с благотворительной ярмарки. Каждый желающий мог сделать фото на память в интерактивной фотозоны.

Посетители парка проверили свои знания о родной стране во время увлекательной викторины, а ещё им раздавали ленточки триколора.

Дети и их родители с удовольствием танцевали и участвовали в конкурсах и мастер-классах. Всё было тематическое — поделки в цветах триколора, русские народные танцы и ведущие в красочных костюмах.

Завершением дня стала концертная программа «День России», собравшая аплодисменты и искренние эмоции зрителей. На сцене выступили лучшие творческие коллективы и исполнители округа.

В парке «Константиновский» праздник начался с детской игровой программы, за которой последовал флешмоб «Российский триколор». Все участники от мала до велика собрались вместе с растянули огромный флаг России.

Творческий мастер-класс «Матушка Россия» позволил раскрыть таланты. Настоящим открытием стал «Интеллект-пикник» с тематическими заданиями о Родине. Финальной точкой стала викторина «Россия!», которая прошла с неподдельным интересом и азартом.

Празднование Дня России в Домодедово стало ярким примером того, как важно сохранять и передавать любовь к своей стране, объединять поколения, и наполнять повседневность гордостью за Отечество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.