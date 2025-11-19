В Домодедове прошла встреча молодежи в рамках проекта «Смотри. Знай. Думай!»

В Домодедово 17 ноября состоялась встреча школьников и студентов в рамках регионального проекта «Смотри. Знай. Думай!». Мероприятие было направлено на развитие критического мышления и интереса к истории, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В молодежном центре «Победа» для участников организовали выставку «Защита суверенитета Российского государства. История и современность», подготовленную министерством юстиции России. Экспозиция включала восемь тематических разделов и рассказывала о многовековой истории защиты национального суверенитета.

После осмотра выставки участники посмотрели документальный фильм «Будем жить!» Руслана Гусарова, посвященный силе духа и стойкости людей, прошедших тяжелые испытания. Просмотр стал частью фестиваля документального кино «Время наших героев».

Завершением встречи стало общение с участниками специальной военной операции. Руководитель Домодедовского отделения ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов отметил, что молодежь активно включена в общественную жизнь, участвует в гуманитарных сборах и поддерживает бойцов.

На мероприятии также присутствовал руководитель Пушкинского отделения ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев. Он подчеркнул, что подобные встречи напоминают о единстве общества и готовности помогать тем, кто защищает страну.

Проект «Смотри. Знай. Думай!» продолжит работу в муниципалитетах Подмосковья, а показы фильмов фестиваля пройдут и в других городах России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.