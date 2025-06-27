В Домодедове прошла церемония вручения аттестатов выпускникам 9-х классов

В школах Домодедова состоялась торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 9-х классов. Этот важный этап символизирует завершение одного из ключевых периодов в жизни молодёжи и открывает новые горизонты для дальнейшего образования. Выпускники с нетерпением смотрят в будущее, полное возможностей и свершений, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии присутствовали педагоги, родители и гости, которые поддержали ребят в этот знаменательный день. Поздравляя выпускников, администрация округа отметила важность полученного образования, которое станет основой для будущих успехов.

«Поздравляем выпускников с успешным завершением учебного года и желаем успешной сдачи экзаменов! Выражаем благодарность педагогам и родителям за поддержку и заботу на протяжении всего учебного года Этот праздник — результат совместных усилий и труда всей школьной семьи. Пускай впереди вас ждет только самое лучшее!» — пожелали ребятам в управлении образование Домодедово.

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