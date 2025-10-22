В Домодедове прошла социальная акция «Засветись»

Ученики Домодедовской школы № 9 приняли участие в социальной акции «Засветись», направленной на привлечение внимания к важности ношения светоотражающих элементов в темное время суток. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площадке у школы прошел танцевальный флешмоб, главная цель которого — напомнить детям и взрослым о необходимости быть заметными на дороге.

«Мы хотим привлечь внимание водителей и общественности к проблеме дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Светоотражающие элементы помогают сохранить жизнь», — рассказала советник директора по воспитанию Домодедовской школы № 9 Анжелика Манджиева.

Ребята выступили в светоотражающих жилетах под сопровождение патрульной машины ГИБДД. После флешмоба участники совместно с родителями и автоинспекторами вышли на пешеходные переходы, где провели экспресс-экзамен по правилам дорожного движения.

«Мы хотим, чтобы в темное время суток не происходили случайные происшествия, ведь часто детей не видно на дороге без светоотражателей», — отметил ученик 9-го класса Алихан Сулейманов.

Инспекторы Госавтоинспекции провели с детьми разъяснительные беседы, показали, как правильно переходить дорогу, и вручили светоотражающие браслеты.

«Мы всегда напоминаем детям: даже один небольшой элемент на одежде или рюкзаке может спасти жизнь», — подчеркнула инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Маргарита Джавадова.

Акция «Засветись» проходит в Домодедово ежегодно и направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. По данным Госавтоинспекции, за 9 месяцев в Московской области зарегистрировано 121 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали дети.

Подобные мероприятия помогают формировать у школьников осознанное отношение к безопасности на дорогах и делают улицы города безопаснее для всех участников движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.