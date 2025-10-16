В Домодедове прошла окружная молодежная игра «Портал»

В этом году в соревнованиях приняли участие 12 команд из школ, колледжей и домов культуры округа. Участникам предстояло пройти 8 тематических локаций и выполнить задания на ловкость, внимание, логику и командную работу.

«Команд у нас сегодня достаточно — 12. Это наши колледжи, школы, дворцы культуры. Локаций восемь, и они зашифрованы по всему лесопарку. На некоторых точках ребят ждут хранители с заданиями, а где-то нужно найти код и расшифровать его», — рассказала начальник молодежного центра технического творчества «Интеграл» Ольга Ганза.

По словам организаторов, игра традиционно направлена на развитие у подростков навыков взаимодействия, коммуникации и командного духа. В этот раз задания стали сложнее, чтобы проверить смекалку и сообразительность участников.

«У нас сегодня команда „Фортуна“ и команда „Морковки“ — они участвуют в рамках антинаркотического марафона. Мы за активность и здоровый образ жизни. Думаю, ребята справятся: они знают правила и уже готовились», — отметила методист по работе с детьми и молодежью сельского Дома культуры Барыбино Ирина Харьковская.

За годы проведения «Портал» стал знаковым событием молодежной среды Домодедово, объединяющим школьников и студентов. Игру по праву считают площадкой для командообразования и развития лидерских качеств.

«Для меня эта игра — отличная возможность сплотить ребят, познакомить их между собой и научить действовать вместе. Это важный этап для тех, кто только начинает участвовать в общественной жизни», — подчеркнула ведущий методист Павловского сельского Дома культуры Светлана Дивиряга.

Команды успешно справились со всеми заданиями, разгадали коды и прошли маршрут до конца. Организаторы отметили, что интерес к игре растет с каждым годом, а «Портал» остается важной традицией для домодедовской молодежи.

