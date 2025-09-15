сегодня в 18:41

В Домодедове прошла экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм»

В подмосковном городском округе Домодедово состоялась экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм». На этот раз свои двери открыл «Технопарк «Импульс». Гостями предприятия стали 12 человек — участники специальной военной операции и их семьи, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе мероприятия участники экскурсии познакомились с производством компании, узнали о работе предприятия и этапах производства гидромолотов и навесного оборудования для сельского хозяйства. Кроме того, гости смогли задать вопросы сотрудникам предприятия.

Мероприятие организовано совместно с министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.