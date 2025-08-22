В Домодедове прошла акция по очистке города от незаконной рекламы

Каждую третью среду месяца на улицах Домодедова можно увидеть участников акции #Лучшесразувурну , которые активно борются с незаконной рекламой. В этом месяце они снова вышли на улицы, включая юных волонтеров из Домодедовской школы № 2 и ребят из реабилитационных центров. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Где можно клеить еще? На доске объявлений», — рассказывают участники акции, обсуждая, как важно не только убирать незаконные объявления, но и обучать этому детей. В ходе работы с рекламодателями, журналисты телеканала «ТВ-Домодедово» выяснили причину выбора нелегального формата рекламы и попытались объяснить такие привычки. «Как такое происходит?» — интересовалась главный редактор Наталья Ширнина.

Лидеры акции привлекли и молодое поколение, включая учеников Домодедовской школы № 2.

«Мне кажется, это очень круто и классно — очищать наш город», — говорит участница Таисия Шилова.

Юные талалихинцы с энтузиазмом убирали незаконную рекламу, не только улучшая внешнее впечатление округа, но и формируя в себе ответственность за чистоту.

Акция собрала множество участников и активистов, которые продолжат свои усилия по улучшению родного округа, подтверждая, что #Лучшесразувурну — это не только акция, но и образ жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы на территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.