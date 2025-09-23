В Домодедове прошел выездной прием главы округа

В корпусе № 2 образовательного комплекса «Орбита» состоялся выездной прием главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой и сотрудников различных ведомств. Обсуждали множество тем, включая ЖКХ, дороги, образование и транспорт, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Татьяна Курдюмова, жительница микрорайона Востряково, обратилась к заместителю начальника управления дорожной инфраструктуры Алексею Люхину с просьбой установить лежачие полицейские на опасных участках ее улицы. «У нас улица очень длинная. У нас есть опасные моменты на улице, и вот я пришла с просьбой, чтобы нам установили несколько лежачих полицейских», — отметила она. Вопрос уже принят в работу.

По словам Татьяны, такая форма общения с властями — «очень интересная и правильная».

«Она очень людям нравится, что выезжает выездная комиссия. И сюда приходит много людей, которые сразу решают свои вопросы», — добавила Татьяна Курдюмова.

Всего на приеме было зарегистрировано порядка 30 обращений, касающихся жилищно-коммунального хозяйства. Начальник управления ЖКХ Александр Назаров отметил, что алгоритм решения вопросов у них отработан: «Расписываем, кто за этот вопрос отвечает. Вся информация скидывается на общую почту, и в установленные сроки мы рассматриваем каждый вопрос».

Интересно, что на этом выездном приеме жители также могли проверить здоровье: желающие сделали прививки от гриппа и пневмококка, а также прошли экспресс-диагностику организма. «На самом деле необычно, потому что казалось, что никаких исследований особых не было», — отметила заместитель главного редактора телеканала ТВ-Домодедово Татьяна Брылова.

Следующий выездной прием состоится 9 октября в Домодедовской школе № 1. Жителей микрорайона Северный будут ждать с 17:00. Такие встречи с жителями помогают наладить диалог между властью и населением, что подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.