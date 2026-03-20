В Домодедове прошел турнир математических игр для школьников

Математический турнир для учеников 4–6 классов прошел 17 марта в Ямской школе городского округа Домодедово. В соревнованиях приняли участие 32 команды из Домодедова, Ступина и Чехова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Седьмой муниципальный турнир математических игр состоялся в Ямской школе ЖК «Прибрежный парк». В нем приняли участие 32 команды четвертых, пятых и шестых классов. Школа третий год подряд становится площадкой проведения интеллектуальных состязаний.

«Сегодня в нашем здании проходит седьмой математический турнир. Из городского округа Домодедово к нам приехало шесть команд, также присутствуют команды из Ступино и Чехова. Мы уже третий год подряд являемся площадкой для проведения математических игр», — рассказал руководитель структурного подразделения школы Руслан Камяков.

Организатор турнира Наталья Каляйкина отметила, что формат игр понятен и интересен детям.

«С правилами игры вопросов не возникает. Ребята дружно активно отвечают на вопросы. Надеюсь, что эта традиция будет продолжаться и дальше», — пояснила она.

Учитель математики Домодедовской гимназии № 5 Наталья Варенцова подчеркнула, что ее ученики участвуют в проекте «Математические классы Подмосковья» и второй год подряд выступают на турнире.

Участница соревнований София Бендерская призналась, что задания оказались сложными, однако помогают лучше усваивать предмет. По ее словам, после первого участия в турнире ей стало легче учить математику и улучшились оценки.

В ходе состязаний школьники решали нестандартные задачи и демонстрировали умение быстро находить решения в условиях соревнования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.