В Домодедове прошел слет юных талалихинцев и открыли портрет героя

Ежегодный слет юных талалихинцев «Мы расправляем крылья» прошел 24 марта в городском округе Домодедово. Школьники подвели итоги года и в музее боевой авиации имени Виктора Талалихина открыли портрет летчика Петра Рябцева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники слета обсудили достижения за учебный год и почтили память героев Великой Отечественной войны. Заместитель главы городского округа Юлия Терещенко отметила, что мероприятие проводится уже восьмой год подряд и объединяет активных и неравнодушных школьников.

«8 год подряд у нас проводится такое замечательное мероприятие как слет юных талалихинцев, который доказывает, что у нас большое количество ребят с горящим сердцем, с доброй душой и с желанием сделать жизнь интересной и самое главное — мирной», — отметила Терещенко.

Заместитель начальника управления образования Людмила Агарева подчеркнула значение внутреннего стержня в воспитании молодежи.

«Владимир Владимирович говорит, что суть патриотизма — в самом человеке. Если нет этого стержня внутри человека, соответственно, о чем говорить», — напомнила Агарева.

Кульминацией встречи стало открытие в музее боевой авиации нового портрета летчика Петра Сергеевича Рябцева, совершившего воздушный таран 22 июня 1941 года. По словам полковника запаса Алексея Земскова, экспозиция пополнилась двадцать четвертым портретом героя.

На церемонию приехал внук летчика Борис Рябцев. Он передал в музей семейные реликвии и поделился личными чувствами.

«Во-первых, гордость за себя, за деда. Какая-то часть упрямства есть и во мне, поэтому я никогда не предам свою фамилию и надеюсь, мой сын и мой внук тоже будет гордиться нашей фамилией», — сказал Рябцев.

Портрет героя написала ученица четвертого класса. В завершение слета активные участники получили награды.

