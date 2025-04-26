В Домодедове прошел общегородской субботник

В Домодедово основной площадкой общегородского субботника стал лесопарк «Городской лес», который давно является любимым местом для многих жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Маленькие и взрослые домодедовцы все вместе очистили лес от мусора, убрали ветки и листья, привели в порядок тропинки и зоны отдыха. Эти природные уголки дарят свежий воздух и возможность побыть наедине с природой, поэтому очень важно сохранять их чистоту и красоту.

Каждый из участников внёс свой вклад в общее дело, проявил заботу и ответственность за окружающую среду. Такие совместные акции объединяют город, делают его уютнее и приятнее для жизни.

«Спасибо всем, кто откликнулся, за ваш труд, активность и неравнодушие! Продолжаем вместе наводить порядок в нашем общем доме — Домодедово! Пусть наш округ будет чистым, зелёным и комфортным для всех!» — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Также принимают участие в субботнике жители других микрорайонов и административных округов Домодедово. Активисты, ученики, педагоги, активные долголеты и просто неравнодушные домодедовцы сажают деревья, собирают мусор и старую листву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.