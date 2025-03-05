Форум «Движение первых — территория возможностей» собрал вместе всех активных участников движения, чтобы обсудить достижения, планы на будущее и обменяться опытом работы. В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Юлия Валентиновна Терещенко, председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Павлович Ковалевский, начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Васильевна Болмазова и председатель совета регионального отделения «Движения первых» Московской области Анастасия Сергеевна Бочарова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках форума наградили лучших активистов движения и наиболее активные первичные отделения города. Это стало признанием их вклада в развитие движения и стимулом для новых достижений.

Особое внимание было уделено торжественной церемонии посвящения в ряды общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». 34 ученика сделали важный шаг, став частью большой команды единомышленников.

После официальной части участники разошлись по проектным площадкам, где каждый смог узнать больше о 12 направлениях деятельности движения. Эти площадки стали настоящим пространством для обмена идеями и новыми знаниями.

Форум завершился музыкальным батлом между первичными отделениями, который зарядил всех позитивной энергией и оставил яркие впечатления от прошедшего дня.

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