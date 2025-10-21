В Домодедове прошел фестиваль «Молоток.Фест»

Каждое третье воскресенье октября в России отмечают День отца. Накануне праздник прошел в домодедовском Дворце культуры и спорта «Мир», где состоялся фестиваль «Молоток.Фест». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник объединил семьи округа и стал площадкой для совместного творчества, игр и мастер-классов. Дети вместе с папами строили деревянные конструкции, создавали фигурки из проволоки, участвовали в настольных играх и викторинах.

«Наш фестиваль называется „Молоток.Фест“ не случайно. Мы хотели, чтобы папы могли передать детям свои навыки. Здесь ребята действительно стучат молотками, работают инструментами, строят, творят и проводят время с отцами», — рассказала культорганизатор ДКиС «Мир» Наталья Пономарева.

К празднику присоединились и сотрудники Госавтоинспекции Домодедово, которые напомнили участникам о безопасности на дорогах и вручили световозвращающие браслеты в рамках акции «Засветись».

«Мы пожелали отцам удачи и безопасных дорог. А главное — напомнили о важности быть примером для детей в вопросах соблюдения правил дорожного движения», — отметила инспектор по пропаганде ГИБДД Маргарита Джавадова.

Праздничное настроение поддержали жители округа — многодетные отцы, активные родители и молодые семьи.

Финалом фестиваля стал творческий конкурс «Я и мой папа», где юные участники представили свои рисунки и поделки, посвященные самым главным мужчинам в их жизни.

День отца в Домодедове стал праздником тепла, семейных ценностей и благодарности тем, кто рядом каждый день.

