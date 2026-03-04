В Домодедове прошел этап «Российской школьной весны – 2026»

Региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна – 2026» состоялся 1 марта во Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедове. В нем приняли участие более тысячи школьников из муниципалитетов Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники в возрасте от 12 до 18 лет представили номера в девяти направлениях: вокале, хореографии, театральном искусстве, моде, медиа и специальной номинации «Малая Родина Первых». По итогам отбора лучшие выступления войдут в программу финального этапа.

Заместитель начальника управления образования администрации городского округа Домодедово Мария Швалева отметила значимость проведения масштабного проекта на территории округа и подчеркнула активную роль волонтеров. Многие организационные задачи, по ее словам, выполняли сами школьники.

Председатель местного отделения «Движения Первых» Ангелина Пименова добавила, что к фестивалю присоединились практически все муниципалитеты региона, а программа включает очные и заочные номинации. Заместитель главы округа Юлия Терещенко подчеркнула, что проведение регионального этапа подтверждает высокий уровень организации и развитую молодежную среду Домодедова.

В рамках фестиваля зрители увидели танцевальные постановки и творческие презентации. В номинации «Малая Родина Первых» участники рассказали о символах своих городов, в том числе о международном аэропорте Домодедово. Победители представят Московскую область в финале проекта в Ставрополе в апреле 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.