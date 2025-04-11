В Домодедове прошел день открытых дверей клуба «Активное долголетие»

В стенах Дворца культуры и спорта «Мир» Домодедово прошел день открытых дверей клуба «Активное долголетие». Для гостей провели танцевальные, спортивные и творческие мастер-классы. А участники клуба показали плоды своего рукодельного труда на выставке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В прошлом году исполнилось 5 лет проекту губернатора Московской области «Активное долголетие». И с каждым годом людей из числа пожилых у нас становится все больше. Все больше тех, кто очень хочет и занимается разными видами активностей. Это и спортивное направление, и культурное, и досуг», — сказала директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский» Татьяна Тихонова.

В рамках проекта для участников организуют занятия на любой вкус: пение, спорт, танцы, рукоделие. На дне открытых дверей активные долголеты показали плоды своих трудов и познакомили гостей с деятельностью клуба.

Яркие костюмы, оригинальные поделки, картины — все сделано руками домодедовских умельцев. Ольга Кузьмина участница клуба мастериц «Лоскуток». На занятиях шьет из кусочков ткани разные изделия: от наволочек до сумок. Ее коллеги-рукодельницы также выставили свои работы.

А рядом с ГДКиС «Мир» ко Дню здоровья долголеты смогли пройти первый этап диспансеризации в мобильном медпункте. Сдали анализы, получили индивидуальные консультации врачей, прослушали лекции от специалистов.

«Это очень удобно. Во-первых, я не очень далеко живу, и здесь в «Мире» сегодня такое мероприятие большое! Получить удовольствие от концерта и обследовать здоровье. Здесь и кровь берут, и ЭКГ, в общем, диспансеризацию прошла. Я очень довольна, спасибо!» — отметила жительница города Домодедово Алла Нестерук.

Мобильная поликлиника оснащена всем необходимым оборудованием. Там без предварительной записи можно измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие необходимые исследования.

Так, активные долголеты Домодедово смогли и здоровье проверить, и открыть для себя новые увлечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.