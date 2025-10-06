В Домодедове прокуратура направила в суд дело о незаконном изготовлении оружия

Домодедовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия), п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение основных частей огнестрельного оружия (за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения), с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, незаконное хранение боеприпасов к нему (за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, с января 2018 года по декабрь 2024 года обвиняемый в качестве хобби приобрел через интернет-магазины охолощенное оружие. После чего, находясь в специально оборудованном помещении гаражного бокса, расположенного в селе Красный путь городского округа Домодедово путем внесения конструктивных изменений, изготовлял пригодное к стрельбе огнестрельное оружие из сигнальных, пневматических пистолетов и винтовок, а также боеприпасы к ним, которые впоследствии хранил в данном помещении. Также он незаконно хранил в своей квартире взрывчатое вещество — бездымный порох.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов изъяты из незаконного оборота оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество.

Уголовное дело направлено в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу.

