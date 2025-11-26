В домодедовской школе № 9 имени Героя Советского Союза Д. К. Курыжова 21 ноября представили новое учебное пособие «Моя малая родина — городской округ Домодедово». Книга объединяет ключевые исторические события, персоналии и этапы развития территории и предназначена для изучения учащимися 5–7 классов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Учебник создан в сотрудничестве педагогов, краеведов и специалистов профильных учреждений. На встрече выступили руководители образовательной сферы и авторского коллектива.

«Земля наша очень древняя… все мы, жители городского округа Домодедово, должны знать свою историю», — подчеркнул председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский.

В обсуждении приняли участие и научные эксперты. По словам Владимира Аристархова, важно получать обратную связь от учителей — это поможет скорректировать курс и улучшить содержание.

«Идея зародилась примерно два года назад, когда появилась первая информация о том, что в школьный курс истории будет введен краеведческий компонент. Конкретная реализация началась примерно год назад, когда была создана рабочая группа, в которую вошли преимущественно учителя истории городского округа Домодедово, когда был определен круг вопросов, над которыми нам нужно будет работать», — рассказал руководитель городского методического объединения Сергей Артамонов.

Учебник поступит в школы округа и станет основой для системного изучения истории Домодедово и воспитания интереса к родному краю.

«Открывая книгу, дети будут отдавать дань авторскому коллективу, который очень честно и добросовестно работал над материалами», — отметила вклад команды начальник управления образования Домодедово Елена Болмазова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.