В Домодедове пресс-клуб «Серафим» готовит юных журналистов

Пресс-клуб «Серафим» при православной гимназии имени Преподобного Серафима Саровского в Домодедове обучает школьников основам журналистики и работе в кадре. Юные корреспонденты берут интервью, готовят репортажи и сотрудничают с местным телевидением, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пресс-клуб работает в гимназии под руководством Александры Васильевой. На занятиях школьники изучают основы построения кадра, учатся записывать интервью и создавать видеосюжеты. Практика проходит в формате реальной медиаработы: ребята продумывают стендапы, снимают лайфы и анализируют структуру материалов.

Объединение появилось четыре года назад по инициативе директора гимназии Евгения Евдокимова, увлекающегося видеосъемкой и монтажом.

«Поскольку это детский православный пресс-клуб, он развивался как объединение с православным компонентом, но с элементами медиа. Мы поняли, что нам нужно стать самостоятельным объединением», — отметил Евгений.

В августе прошлого года клуб вошел в структуру Подольской епархии и получил регистрацию как самостоятельное СМИ. Сегодня у него есть филиалы в школах Мариуполя и Бердянска.

Юнкоры готовят материалы для проекта «Имена Победы», а также сотрудничают с телеканалом «ТВ-Домодедово», где их сюжеты выходят в эфир.

«Структура сюжета, как его собрать — стендап, интервью, актуальность, лайф... Это как конструктор — все должно быть интересно», — рассказала руководитель пресс-клуба Наталья Ширнина.

В планах объединения — создание фильма и книги к 25-летию гимназии.

