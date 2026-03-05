В Домодедове предприятие с казачьими традициями помогает трудоустройству участников СВО

В городском округе Домодедово с августа 2025 года работает предприятие по производству осветительных приборов, основанное представителями Домодедовского хуторского казачьего общества, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Производство не только выпускает продукцию из отечественных материалов, но и активно участвует в социальной поддержке ветеранов специальной военной операции.

Генеральный директор предприятия, атаман Домодедовского хуторского казачьего общества Алексей Тимофеев отметил, что на производстве трудятся казаки и участники СВО, которые после выполнения боевых задач возвращаются к мирной жизни и получают возможность реализовать себя в новой сфере.

Рабочий процесс организован таким образом, чтобы каждый сотрудник освоил несколько направлений: станочную обработку, работу на пиле, сборку изделий. Это позволяет формировать универсальных специалистов и обеспечивать взаимозаменяемость. Для новых сотрудников предусмотрено наставничество — опытные работники помогают освоить оборудование и адаптироваться к производственным задачам.

С деятельностью предприятия ознакомились заместитель главы городского округа Домодедово Михаил Надеждин и представители территориального отдела. В ходе визита им продемонстрировали производственные цеха и этапы сборки осветительных приборов.

Особое внимание уделяется социальной миссии. По словам Михаила Надеждина, важно не только обеспечивать ветеранам меры поддержки, но и создавать условия для профессиональной самореализации.

Мастер цеха по слесарной обработке, ветеран боевых действий Анатолий Глыдов подчеркнул, что участникам СВО необходим индивидуальный подход и поддержка в период адаптации к гражданской жизни. Наличие общего опыта помогает быстрее наладить взаимопонимание и включиться в рабочий процесс.

Коллектив предприятия объединяют казачьи традиции и ценности, которые лежат в основе корпоративной культуры. Производство создано в соответствии со стратегией развития российского казачества и ориентировано на сочетание современных технологий и преемственности исторических традиций.

Предприятие открыто к диалогу с ветеранами и продолжает работу по их трудоустройству и социальной адаптации на территории городского округа Домодедово.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.