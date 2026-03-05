В Домодедове подвели итоги работы в Колычевском округе

Отчет о работе за 2025 год прошел 3 марта в Колычевском административном округе Домодедова. Начальник территориального отдела Наталья Мельник представила жителям результаты и планы на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году в округе уделили внимание развитию инфраструктуры и благоустройству. Проведены устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в деревнях Чурилково, Котляково, Жеребятьево, Лукино, Новлянское и Красино, а также в селе Шишкино. Работы выполнены на конкретных участках улиц и у жилых домов.

В деревне Чурилково реконструировали водопроводную сеть. Отремонтирован участок дороги Шишкино — Семереньковский проезд, обновлен мост в деревне Лукино и обустроена водопропускная труба. По программе газификации к газу подключили 142 домовладения.

В 2026 году планируется продолжить модернизацию освещения в деревнях Красино, Новлянское, Жеребятьево и Татарское. Также намечен ремонт дорог в Жеребятьеве и Красино.

После отчета прошел прием граждан в формате «выездной администрации». Глава городского округа Евгения Хрусталева, представители администрации и депутат Мособлдумы Олег Жолобов ответили на вопросы жителей. Всего поступило 89 обращений, большинство из них касались ЖКХ, состояния дорог, транспорта и энергоснабжения. График дальнейших встреч размещен на сайте муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.