В Домодедове подвели итоги конкурса на лучший палисадник в частном секторе

Ее кандидатуру предложили друзья из совета ветеранов, когда узнали о проводимом конкурсе в Общественной палате. Людмила скромно отмечает: «Просто делаю для людей».

Ее палисадник радует глаз лопчаткой, и Людмила с удовольствием общается с первыми цветочками весной: «Ты самый красивый, ты самый долгоцветущий. Цветет». Члены жюри также остались под впечатлением от трудов участницы. Надежда Щеглова, ответственный секретарь Общественной палаты, отметила: «Люди с желанием приняли участие и предоставили нам свои палисадники. Это послужит примером для других домов и жителей частного сектора».

Не только цветы, но и оригинальные конструкции стали частью благоустройства. Так, мост через ручей, построенный руками супруга Людмилы Валентина, решает проблему с разливом: «Здесь ничего не было. Мы пришли к выводу, что надо построить. Интересно, что когда я покупал доски, грузчики помогли мне бесплатно», — рассказал он.

В своей любви к природе Людмила рассказывает о перчатках, которые находила на мостике: «Мне перчатки уже вторые оставляют. Я не убираю, думаю, их кто-то потерял». Живописные герани, стройные туи и пушистые гортензии создают атмосферу счастья: «Нам нравится, и мы живем с удовольствием. Делаем, и будем делать дальше», — добавил Валентин.

Людмила и ее супруг были награждены первым местом, а в числе призеров оказались также жители села Красного Пути и деревни Редькино. Все участники получили благодарственные письма и сертификаты на покупку садового инвентаря. Конкурс стал прекрасной возможностью объединить жителей и вдохновить на дальнейшие преобразования во дворах.

